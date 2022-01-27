Рада дозволила добровольцям з тероборони стріляти з протитанкових ракетних комплексів

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє членам добровольчих загонів територіальної оборони використовувати протитанкові ракетні комплекси.

Джерело: повідомлення Верховної Ради, народного депутата від "Слуги народу" Юрія Мисягіна у Facebook

Деталі: За відповідний законопроєкт проголосували 278 нардепів. У ньому зокрема вказано, що "члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

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Один із авторів законопроєкту Мисягін написав, що це дозволить добровольцям використовувати ПЗРК.

Пряма мова Мисягіна: "Якщо виникне потреба, то крім гвинтівок, автоматів та кулеметів, вони отримають більш серйозні види озброєння - протитанкові ракетні комплекси або ж ПЗРК".

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