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Рада дозволила добровольцям з тероборони стріляти з протитанкових ракетних комплексів

Четвер, 27 січня 2022, 15:25
Рада дозволила добровольцям з тероборони стріляти з протитанкових ракетних комплексів
Фото: ВР

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє членам добровольчих загонів територіальної оборони використовувати протитанкові ракетні комплекси.

Джерело: повідомлення Верховної Ради, народного депутата від "Слуги народу" Юрія Мисягіна у Facebook

Деталі: За відповідний законопроєкт проголосували 278 нардепів. У ньому зокрема вказано, що "члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

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Один із авторів законопроєкту Мисягін написав, що це дозволить добровольцям використовувати ПЗРК.

Пряма мова Мисягіна: "Якщо виникне потреба, то крім гвинтівок, автоматів та кулеметів, вони отримають більш серйозні види озброєння - протитанкові ракетні комплекси або ж ПЗРК".

Передісторія:

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  • 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.
  • 25 січня стало відомо, що в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почали готувати українських військових до використання ПТРК NLAW.
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України роз'яснило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби, проте є виключення.

Українська правда
Теми: УкраїнаарміяРосія
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