Совет разрешила добровольцам из терробороны стрелять из противотанковых ракетных комплексов

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий членам добровольческих отрядов территориальной обороны использовать противотанковые ракетные комплексы.

Источник: сообщение Верховной Рады, народного депутата от "Слуги народа" Юрия Мисягина в Facebook

Детали: За соответствующий законопроект проголосовали 278 нардепов.

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В нем, в частности, указано, что "члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины".

Один из авторов законопроекта Мисягин написал, что это позволит добровольцам использовать ПЗРК.

Прямая речь Мисягина: "Если возникнет необходимость, то кроме винтовок, автоматов и пулеметов, они получат более серьезные виды вооружения – противотанковые ракетные комплексы или ПЗРК".

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