Совет разрешила добровольцам из терробороны стрелять из противотанковых ракетных комплексов
Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий членам добровольческих отрядов территориальной обороны использовать противотанковые ракетные комплексы.
Источник: сообщение Верховной Рады, народного депутата от "Слуги народа" Юрия Мисягина в Facebook
Детали: За соответствующий законопроект проголосовали 278 нардепов.
В нем, в частности, указано, что "члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины".
Один из авторов законопроекта Мисягин написал, что это позволит добровольцам использовать ПЗРК.
Прямая речь Мисягина: "Если возникнет необходимость, то кроме винтовок, автоматов и пулеметов, они получат более серьезные виды вооружения – противотанковые ракетные комплексы или ПЗРК".
Предыстория:
- 18 января Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.
- 25 января стало известно, что в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начали готовить украинских военных к использованию ПТРК NLAW.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины разъяснило, что в территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждане с опытом военной службы, однако есть исключения.