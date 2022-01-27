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Совет разрешила добровольцам из терробороны стрелять из противотанковых ракетных комплексов

Четверг, 27 января 2022, 16:25
Фото: ВР

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий членам добровольческих отрядов территориальной обороны использовать противотанковые ракетные комплексы.

Источник: сообщение Верховной Рады, народного депутата от "Слуги народа" Юрия Мисягина в Facebook

Детали: За соответствующий законопроект проголосовали 278 нардепов.

В нем, в частности, указано, что "члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины".

Один из авторов законопроекта Мисягин написал, что это позволит добровольцам использовать ПЗРК.

Прямая речь Мисягина: "Если возникнет необходимость, то кроме винтовок, автоматов и пулеметов, они получат более серьезные виды вооружения – противотанковые ракетные комплексы или ПЗРК".

Предыстория:

  • 18 января Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.
  • 25 января стало известно, что в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начали готовить украинских военных к использованию ПТРК NLAW.
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины разъяснило, что в территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждане с опытом военной службы, однако есть исключения.

Украинская правда
Темы: УкраинаармияРосcия


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