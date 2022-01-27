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У складі української збірної перший випадок Covid-19 на Олімпіаді в Пекіні

Четвер, 27 січня 2022, 16:32
фото: Суспільне

Тренер чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра, який разом із командою прибув у Пекін на Олімпійські ігри, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Джерело: suspilne.media

Деталі: Збірна України з біатлону зранку 27 січня прибула в Китай.

У складі української делегації в Пекін полетіли 23 особи, серед яких 10 спортсменів. Після прильоту в Пекін команда в повному складі здала тести на коронавірус. 

Позитивний тест на Covid-19 отримав тренер Санітра, результати усіх інших членів делегації - негативні.

Повідомляється, що Санітра здасть ще один тест, за результатами якого буде відомо подальший план дій щодо тренера.

Якщо Санітра буде ізольований, то в складі біатлонної делегації є ще чотири тренери.

Це перший випадок коронавірусу в складі олімпійської збірної України в Пекіні.

Перед вильотом українські спортсмени та тренери пройшли два ПЛР-тести, усі показали негативні результати.

Передісторія: 

  • Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого.
  • Збірна України буде представлена на Олімпіаді в Пекіні у рекордній кількості видів спорту - 12, а делегація складатиметься з 45-ти спортсменів.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаКитайУкраїнаспорт
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