У складі української збірної перший випадок Covid-19 на Олімпіаді в Пекіні

Тренер чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра, який разом із командою прибув у Пекін на Олімпійські ігри, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Джерело: suspilne.media

Деталі: Збірна України з біатлону зранку 27 січня прибула в Китай.

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У складі української делегації в Пекін полетіли 23 особи, серед яких 10 спортсменів. Після прильоту в Пекін команда в повному складі здала тести на коронавірус.

Позитивний тест на Covid-19 отримав тренер Санітра, результати усіх інших членів делегації - негативні.

Повідомляється, що Санітра здасть ще один тест, за результатами якого буде відомо подальший план дій щодо тренера.

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Якщо Санітра буде ізольований, то в складі біатлонної делегації є ще чотири тренери.

Це перший випадок коронавірусу в складі олімпійської збірної України в Пекіні.

Перед вильотом українські спортсмени та тренери пройшли два ПЛР-тести, усі показали негативні результати.

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