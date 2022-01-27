У складі української збірної перший випадок Covid-19 на Олімпіаді в Пекіні
Тренер чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра, який разом із командою прибув у Пекін на Олімпійські ігри, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Джерело: suspilne.media
Деталі: Збірна України з біатлону зранку 27 січня прибула в Китай.
У складі української делегації в Пекін полетіли 23 особи, серед яких 10 спортсменів. Після прильоту в Пекін команда в повному складі здала тести на коронавірус.
Позитивний тест на Covid-19 отримав тренер Санітра, результати усіх інших членів делегації - негативні.
Повідомляється, що Санітра здасть ще один тест, за результатами якого буде відомо подальший план дій щодо тренера.
Якщо Санітра буде ізольований, то в складі біатлонної делегації є ще чотири тренери.
Це перший випадок коронавірусу в складі олімпійської збірної України в Пекіні.
Перед вильотом українські спортсмени та тренери пройшли два ПЛР-тести, усі показали негативні результати.
Передісторія:
- Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого.
- Збірна України буде представлена на Олімпіаді в Пекіні у рекордній кількості видів спорту - 12, а делегація складатиметься з 45-ти спортсменів.