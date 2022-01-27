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В составе украинской сборной первый случай Covid-19 на Олимпиаде в Пекине

Четверг, 27 января 2022, 16:32
фото: Суспільне

Тренер украинской мужской сборной по биатлону Юрай Санитра, вместе с командой прибывший в Пекин на Олимпийские игры, получил положительный результат теста на коронавирус.

Источник: suspilne.media

Детали: Сборная Украины по биатлону утром 27 января прибыла в Китай.

В составе украинской делегации в Пекин улетели 23 человека, среди которых 10 спортсменов. После прилета в Пекин команда в полном составе сдала тесты на коронавирус.

Положительный тест на Covid-19 получил тренер Санитра, результаты всех остальных членов делегации – отрицательные.

Сообщается, что Санитра сдаст еще один тест, по результатам которого будет известен дальнейший план действий относительно тренера.

Если Санитра будет изолирован, то в составе биатлонной делегации есть еще четыре тренера.

Это первый случай коронавируса в составе олимпийской сборной Украины в Пекине.

Перед вылетом украинские спортсмены и тренеры прошли два ПЦР-теста, все показали отрицательные результаты.

Предыстория:

  • Зимние Олимпийские игры-2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.
  • Сборная Украины будет представлена ​​на Олимпиаде в Пекине в рекордном количестве видов спорта - 12, а делегация будет состоять из 45 спортсменов.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаКитайУкраинаспорт


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