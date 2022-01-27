В составе украинской сборной первый случай Covid-19 на Олимпиаде в Пекине
Тренер украинской мужской сборной по биатлону Юрай Санитра, вместе с командой прибывший в Пекин на Олимпийские игры, получил положительный результат теста на коронавирус.
Источник: suspilne.media
Детали: Сборная Украины по биатлону утром 27 января прибыла в Китай.
В составе украинской делегации в Пекин улетели 23 человека, среди которых 10 спортсменов. После прилета в Пекин команда в полном составе сдала тесты на коронавирус.
Положительный тест на Covid-19 получил тренер Санитра, результаты всех остальных членов делегации – отрицательные.
Сообщается, что Санитра сдаст еще один тест, по результатам которого будет известен дальнейший план действий относительно тренера.
Если Санитра будет изолирован, то в составе биатлонной делегации есть еще четыре тренера.
Это первый случай коронавируса в составе олимпийской сборной Украины в Пекине.
Перед вылетом украинские спортсмены и тренеры прошли два ПЦР-теста, все показали отрицательные результаты.
Предыстория:
- Зимние Олимпийские игры-2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.
- Сборная Украины будет представлена на Олимпиаде в Пекине в рекордном количестве видов спорта - 12, а делегация будет состоять из 45 спортсменов.