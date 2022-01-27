Сейм Польщі попросив країни ЄС і НАТО надати всебічну підтримку Україні

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, у якій висловив свою опозицію політиці Росії та звернувся до урядів країн НАТО та ЄС з проханням надати всебічну підтримку Україні на тлі російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Onet.

Проєкт резолюції підтримали 456 депутатів, проти був лише депутат "Конфедерації" Гжегож Браун, ніхто не утримався.

У резолюції йдеться, що Сейм Польщі із занепокоєнням спостерігає за діями Російської Федерації проти України.

"Ця діяльність створює серйозний ризик спричинення збройного конфлікту та дестабілізації Європи, що суперечить інтересам Республіки Польща", - сказано в документі.

"Звертаємося до урядів країн НАТО та Європейського Союзу з проханням надати всебічну підтримку Україні, яка опинилася перед обличчям війни, та тверду відповідь держав-членів Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору на агресію Російської Федерації", - йдеться в ухваленій постанові.

Як зазначається, одним із виразів нинішньої кризи є енергетичний тиск Російської Федерації, спрямований проти країн Європейського Союзу та його партнерів.

"Ми проти запуску газопроводу "Північний потік-2", який розриває європейську єдність перед обличчям агресивних дій Російської Федерації", - заявили депутати.

"Сейм Республіки Польща висловлює свою опозицію політиці Російської Федерації, яка порушує міжнародне право та руйнує порядок і мир у Європі. Переживши історію ХХ століття, ми вважаємо своїм обов’язком… закликати наших союзників і партнерів до дій солідарності, спрямованих на запобігання загрози збройного конфлікту в Європі", - йдеться в резолюції парламенту.

Як наголосили депутати, Україна є суверенною, вільною і демократичною державою.

"Цілісність її території, недоторканність її кордонів і право на самовизначення українського народу жодним чином не повинні порушуватися. Українське суспільство має право вирішувати своє майбутнє. Шлях України до членства в Європейському Союзі і НАТО має залишатися відкритим, і її право на вступ є безперечним", – йдеться в резолюції.