Сейм Польши попросил страны ЕС и НАТО оказать всемерную поддержку Украине

Сейм Польши принял резолюцию, в которой выразил свою оппозицию политике России и обратился к правительствам стран НАТО и ЕС с просьбой предоставить всемерную поддержку Украине на фоне российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Onet.

Проект резолюции поддержали 456 депутатов, против был только депутат Конфедерации Гжегож Браун, никто не воздержался.

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В резолюции говорится, что Сейм Польши с беспокойством наблюдает за действиями Российской Федерации против Украины.

"Эта деятельность создает серьезный риск причинения вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что противоречит интересам Республики Польша", - говорится в документе.

"Обращаемся к правительствам стран НАТО и Европейского Союза с просьбой оказать всестороннюю поддержку Украине, которая оказалась перед лицом войны, и жесткий ответ государств-членов Европейского Союза и Организации Североатлантического договора на агрессию Российской Федерации", - говорится в принятом постановлении.

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Как отмечается, одним из выражений нынешнего кризиса является энергетическое давление Российской Федерации, направленное против стран Европейского Союза и его партнеров.

"Мы против запуска газопровода "Северный поток-2", разрывающего европейское единство перед лицом агрессивных действий Российской Федерации", - заявили депутаты.

"Сейм Республики Польша выражает свою оппозицию политике Российской Федерации, которая нарушает международное право и разрушает порядок и мир в Европе. Пережив историю ХХ века, мы считаем своим долгом… призвать наших союзников и партнеров к действиям солидарности, направленным на предотвращение угрозы вооруженного конфликта в Европе", - говорится в резолюции парламента.

Как подчеркнули депутаты, Украина является суверенным, свободным и демократическим государством.

"Целостность ее территории, неприкосновенность ее границ и право на самоопределение украинского народа никоим образом не должны нарушаться. Украинское общество имеет право решать свое будущее. Путь Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО должен оставаться открытым, и ее право на вступление бесспорно", – говорится в резолюции.