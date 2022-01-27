Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Увечері Байден і Зеленський поговорять по телефону

Четвер, 27 січня 2022, 17:45
колаж УП

Увечері 27 січня має відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського із очільником США Джо Байденом.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова:  "Шановні колеги! Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером.

Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи. Утім, перелік тем не є вичерпним.

Деталі: Никифоров уточнив, що це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати обіцяють повідомити на сайті та в соціальних мережах.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайден
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
Зеленський
Монастирський подав Зеленському кандидатуру нового очільника Нацгвардії
Зеленський позитивно оцінив зустріч "нормандських" радників у Парижі
Розстріл у Дніпрі: Зеленський чекає кадрових рішень
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...