Увечері Байден і Зеленський поговорять по телефону

Увечері 27 січня має відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського із очільником США Джо Байденом.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова: "Шановні колеги! Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером.

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Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи. Утім, перелік тем не є вичерпним.

Деталі: Никифоров уточнив, що це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати обіцяють повідомити на сайті та в соціальних мережах.