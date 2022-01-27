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Увечері Байден і Зеленський поговорять по телефону

Четвер, 27 січня 2022, 16:45
Увечері Байден і Зеленський поговорять по телефону
колаж УП

Увечері 27 січня має відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського із очільником США Джо Байденом.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова:  "Шановні колеги! Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером.

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Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи. Утім, перелік тем не є вичерпним.

Деталі: Никифоров уточнив, що це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати обіцяють повідомити на сайті та в соціальних мережах.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайден
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