Увечері Байден і Зеленський поговорять по телефону

Увечері 27 січня має відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського із очільником США Джо Байденом.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова: "Шановні колеги! Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером.

Можна очікувати, що лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи. Утім, перелік тем не є вичерпним.

Деталі: Никифоров уточнив, що це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці. Про результати обіцяють повідомити на сайті та в соціальних мережах.