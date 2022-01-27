Вечером Байден и Зеленский созвонятся

Вечером 27 января должен состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые коллеги! Сегодня на вечер запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером.

Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетической, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим.

Детали: Никифоров уточнил, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах обещают сообщить на сайте и в социальных сетях.