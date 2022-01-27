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Росія заявляє, що НАТО відпрацьовує ядерні удари по ній

Четвер, 27 січня 2022, 16:56
Росія заявляє, що НАТО відпрацьовує ядерні удари по ній
Фото: МЗС Росії

Директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив, що НАТО залучає неядерних членів альянсу до "відпрацювання застосування проти Росії ядерної зброї".

Джерело: Єрмаков в інтерв'ю ТАСС

Пряма мова Єрмакова: "За експертними оцінками, у п'яти неядерних країнах НАТО зараз перебуває близько 200 американських ядерних авіабомб сімейства В61. Зберігається і інфраструктура, що забезпечує оперативне розгортання цієї зброї, яка здатна досягати російської території та вражати широкий спектр цілей, включаючи стратегічні. Ведеться взаємодія країн-членів НАТО у спільному ядерному плануванні.

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Здійснюються спільні ядерні місії натовців, у рамках яких неядерні члени альянсу залучаються до тренувань щодо відпрацювання застосування проти нас американської ядерної зброї".

Деталі: За його словами, у неядерних країнах НАТО зараз перебувають сотні американських ядерних авіабомб сімейства В61.

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Теми: РосіяСШАНАТОядерна зброя
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