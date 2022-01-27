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Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней

Четверг, 27 января 2022, 16:56
Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней
Фото: МИД РФ

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО привлекает неядерных членов альянса к "отработке применения против России ядерного оружия".

Источник: Ермаков в интервью ТАСС

Прямая речь Ермакова: "По экспертным оценкам, в пяти неядерных странах НАТО сейчас находится около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61. Сохраняется и инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия, которое способно достигать российской территории и поражать широкий спектр целей, включая стратегические. Ведется взаимодействие стран — членов НАТО в совместном ядерном планировании.

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Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия".

Детали: По его словам, в неядерных странах НАТО сейчас находятся сотни американских ядерных авиабомб семейства В61.

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Темы: РосcияСШАНАТОядерное оружие
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