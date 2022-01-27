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Глава МЗС Німеччини: всі включно з РФ знають, що членство України в НАТО не на часі

Четвер, 27 січня 2022, 17:20
Глава МЗС Німеччини: всі включно з РФ знають, що членство України в НАТО не на часі
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі взагалі немає розширення НАТО на схід, проти чого так активно виступає Росія.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Як я вже казала, усі включно з Росією знають, що це зараз не стоїть на порядку денному", - сказала Бербок у відповідь на питання про можливе членство України в НАТО.

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За її словами, вона мала довгу розмову з цього приводу з главою МЗС РФ.

"Народ України хоче жити в мирі та безпеці. Багато років через конфлікт на Донбасі люди були розлучені зі своїми сім’ями. Справа про це, а не про неминучий вступ до НАТО", - заявила міністерка.

"Тому зараз найважливіше завдання – знову говорити про виконання Мінських домовленостей, щоб люди могли жити вільно і безпечно", - додала вона.

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Нагадаємо,  Анналена Бербок назвала хорошим сигналом поновлення переговорів у Нормандському форматі, хоча і не очікує проривів найближчим часом.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав конструктивним характер зустрічі політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату.

Як відомо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату 26 січня в Парижі заявив, що сьогоднішні переговори можна вважати реанімацією Нормандського формату.

Теми: НімеччинаУкраїнаНАТОМЗС
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