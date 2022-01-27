Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МЗС Німеччини: всі включно з РФ знають, що членство України в НАТО не на часі

Четвер, 27 січня 2022, 18:20
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі взагалі немає розширення НАТО на схід, проти чого так активно виступає Росія.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Як я вже казала, усі включно з Росією знають, що це зараз не стоїть на порядку денному", - сказала Бербок у відповідь на питання про можливе членство України в НАТО.

За її словами, вона мала довгу розмову з цього приводу з главою МЗС РФ.

"Народ України хоче жити в мирі та безпеці. Багато років через конфлікт на Донбасі люди були розлучені зі своїми сім’ями. Справа про це, а не про неминучий вступ до НАТО", - заявила міністерка.

"Тому зараз найважливіше завдання – знову говорити про виконання Мінських домовленостей, щоб люди могли жити вільно і безпечно", - додала вона.

Нагадаємо,  Анналена Бербок назвала хорошим сигналом поновлення переговорів у Нормандському форматі, хоча і не очікує проривів найближчим часом.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав конструктивним характер зустрічі політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату.

Як відомо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату 26 січня в Парижі заявив, що сьогоднішні переговори можна вважати реанімацією Нормандського формату.

Теми: НімеччинаУкраїнаНАТОМЗС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Генсек НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують рішення влади не надавати Україні зброю
Німеччина не поставляє зброю Україні через побоювання ескалації з боку РФ – глава Міноборони
Німеччина пригрозила Росії санкціями проти "Північного потоку-2"
Останні новини
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
00:51
Глава МЗС Британії, яка мала прибути в Україну, захворіла на Covid
00:23
фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков
23:43
Члени РНБО без дозволу Зеленського не можуть покидати країну – Данілов
23:11
У НАТО відповіли на звинувачення у нагнітанні паніки щодо вторгнення РФ
22:40
Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років
22:13
Новини економіки: пакети дорожчають, уряд виплачує кредит зернової держкорпорації
Усі новини...