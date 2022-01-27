Глава МЗС Німеччини: всі включно з РФ знають, що членство України в НАТО не на часі

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі взагалі немає розширення НАТО на схід, проти чого так активно виступає Росія.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Як я вже казала, усі включно з Росією знають, що це зараз не стоїть на порядку денному", - сказала Бербок у відповідь на питання про можливе членство України в НАТО.

За її словами, вона мала довгу розмову з цього приводу з главою МЗС РФ.

"Народ України хоче жити в мирі та безпеці. Багато років через конфлікт на Донбасі люди були розлучені зі своїми сім’ями. Справа про це, а не про неминучий вступ до НАТО", - заявила міністерка.

"Тому зараз найважливіше завдання – знову говорити про виконання Мінських домовленостей, щоб люди могли жити вільно і безпечно", - додала вона.

Нагадаємо, Анналена Бербок назвала хорошим сигналом поновлення переговорів у Нормандському форматі, хоча і не очікує проривів найближчим часом.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав конструктивним характер зустрічі політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату.

Як відомо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату 26 січня в Парижі заявив, що сьогоднішні переговори можна вважати реанімацією Нормандського формату.