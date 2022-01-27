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Глава МИД Германии: все, включая РФ, знают, что членство Украины в НАТО не ко времени

Четверг, 27 января 2022, 17:20
Глава МИД Германии: все, включая РФ, знают, что членство Украины в НАТО не ко времени
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пока нет расширения НАТО на восток, против чего так активно выступает Россия.

Об этом она сказала в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Как я уже говорила, все, включая Россию, знают, что это сейчас не стоит на повестке дня", - сказала Бербок в ответ на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО.

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По ее словам, у нее был долгий разговор на этот счет с главой МИД РФ.

"Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Многие годы из-за конфликта на Донбассе люди были разлучены со своими семьями. Речь об этом, а не о неизбежном вступлении в НАТО", - заявила министр.

"Поэтому сейчас самая важная задача – снова говорить о выполнении Минских договоренностей, чтобы люди могли жить свободно и безопасно", - добавила она.

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Напомним, Анналена Бербок назвала хорошим сигналом возобновление переговоров в Нормандском формате, хотя и не ожидает прорывов в ближайшее время.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал конструктивным характер встречи политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Как известно, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи советников лидеров Нормандского формата 26 января в Париже заявил, что сегодняшние переговоры можно считать реанимацией Нормандского формата.

Темы: ГерманияУкраинаНАТОМИД
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