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Санду попередила молдован про ризик війни та висловила надію на дипломатію

Четвер, 27 січня 2022, 20:10
Санду попередила молдован про ризик війни та висловила надію на дипломатію
Президентка Молдови Майя Санду на саміті Східного партнерства в Брюсселі 15 грудня 2021 року. Фото: Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду заявила про дуже високий ризик війни у регіоні і закликала молдован бути напоготові, але не панікувати. 

Про це вона заявила в ефірі телеканалу TV8, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо ми подивимося на заяви, зроблені на рівні інших країн, ризики дуже високі. Ми сподіваємось, що ці ризики не матеріалізуються і буде знайдено дипломатичне рішення. Ми не можемо виключати найгірший варіант розвитку подій – силові дії. Ми зобов'язані, і ми розглядаємо всі ризики з нижчою або більш високою ймовірністю", - сказала Мая Санду.

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За її словами, молдовські держустанови проводять оцінку ситуації з прорахуванням, у тому числі, дуже поганих сценаріїв. 

"Ми працюємо над цим і кілька хвилин тому завершили одну із наших зустрічей у контексті цього питання. Ми намагаємось розробляти протоколи з нуля для всіх ситуацій. Ми дуже сподіваємось і бачимо, що на міжнародному рівні робляться зусилля, щоб не реалізувати дуже погані сценарії", - зазначила Мая Санду.

Проте вона сказала, що хотіла би, аби всі громадяни були насторожі, але не панікували. 

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"Є шанс на дипломатичне рішення. Що означає бути напоготові? Знати, що є ці ризики, дізнаватися з достовірних джерел, бо багато політичних діячів намагаються спекулювати та дезінформувати, що Молдова хоче війни. Ми мирна країна і не становимо небезпеки для інших країн. Нам потрібен мир, щоб зосередитись на внутрішніх справах", - заявила Санду.

Напередодні глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що Кишинів продовжить вимагати виведення російських військ із Придністров’я, а також знищення застарілих боєприпасів.

 Санду більше року тому після своєї перемоги на виборах виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї і перетворення її на цивільну.

У Росії тоді відкинули її вимогу та назвали ці пропозиції "безвідповідальними".

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Теми: МолдовавійнаРосіяПридністров'я
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