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Санду предупредила молдован о риске войны и выразила надежду на дипломатию

Четверг, 27 января 2022, 20:10
Санду предупредила молдован о риске войны и выразила надежду на дипломатию
Президент Молдовы Майя Санду на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе 15 декабря 2021 года. фото: getty images

Президент Молдовы Майя Санду заявила об очень высоком риске войны в регионе и призвала молдован быть начеку, но не паниковать.

Об этом она заявила в эфире телеканала TV8, сообщает "Европейская правда".

"Если мы посмотрим на заявления, сделанные на уровне других стран, риски очень высокие. Мы надеемся, что эти риски не материализуются и будет найдено дипломатическое решение. Мы не можем исключать худший вариант развития событий – силовые действия. Мы обязаны, и мы рассматриваем все риски с более низкой или более высокой вероятностью", - сказала Майя Санду.

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По ее словам, молдовские госучреждения проводят оценку ситуации с просчетом, в том числе очень плохих сценариев.

"Мы работаем над этим и несколько минут назад завершили одну из наших встреч в контексте этого вопроса. Мы пытаемся разрабатывать протоколы с нуля для всех ситуаций. Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне предпринимаются усилия, чтобы не реализовать очень плохие сценарии", – отметила Майя Санду.

Однако она сказала, что хотела бы, чтобы все граждане были настороже, но не паниковали.

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"Есть шанс на дипломатическое решение. Что значит быть наготове? Знать, что есть эти риски, узнавать из достоверных источников, потому что многие политические деятели пытаются спекулировать и дезинформировать, что Молдова хочет войны. Мы мирная страна и не представляем опасности для других стран. Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на внутренних делах", – заявила Санду.

Накануне глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что Кишинев продолжит требовать вывода российских войск из Приднестровья, а также уничтожения устаревших боеприпасов.

Санду более года назад после своей победы на выборах выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье и превращение её в гражданскую.

В России тогда отвергли её требование и назвали эти предложения "безответственными".

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Темы: МолдовавойнаРосcияПриднестровье
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