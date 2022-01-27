Санду предупредила молдован о риске войны и выразила надежду на дипломатию

Президент Молдовы Майя Санду заявила об очень высоком риске войны в регионе и призвала молдован быть начеку, но не паниковать.

Об этом она заявила в эфире телеканала TV8, сообщает "Европейская правда".

"Если мы посмотрим на заявления, сделанные на уровне других стран, риски очень высокие. Мы надеемся, что эти риски не материализуются и будет найдено дипломатическое решение. Мы не можем исключать худший вариант развития событий – силовые действия. Мы обязаны, и мы рассматриваем все риски с более низкой или более высокой вероятностью", - сказала Майя Санду.

По ее словам, молдовские госучреждения проводят оценку ситуации с просчетом, в том числе очень плохих сценариев.

"Мы работаем над этим и несколько минут назад завершили одну из наших встреч в контексте этого вопроса. Мы пытаемся разрабатывать протоколы с нуля для всех ситуаций. Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне предпринимаются усилия, чтобы не реализовать очень плохие сценарии", – отметила Майя Санду.

Однако она сказала, что хотела бы, чтобы все граждане были настороже, но не паниковали.

"Есть шанс на дипломатическое решение. Что значит быть наготове? Знать, что есть эти риски, узнавать из достоверных источников, потому что многие политические деятели пытаются спекулировать и дезинформировать, что Молдова хочет войны. Мы мирная страна и не представляем опасности для других стран. Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на внутренних делах", – заявила Санду.

Накануне глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что Кишинев продолжит требовать вывода российских войск из Приднестровья, а также уничтожения устаревших боеприпасов.

Санду более года назад после своей победы на выборах выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье и превращение её в гражданскую.

В России тогда отвергли её требование и назвали эти предложения "безответственными".

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