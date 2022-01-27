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МЗС відреагувало на рішення кримських музеїв щодо "скіфського золота"

Четвер, 27 січня 2022, 20:48
МЗС відреагувало на рішення кримських музеїв щодо скіфського золота
Будівля МЗС України в Києві. Фото: Михайло Ткач, Уп

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепарова прокоментувала скаргу кримських музеїв щодо рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" Україні.

Свою заяву вона оприлюднила у Facebook, пише "Європейська правда".

Джепарова нагадала, що 26 січня так звані "музеї" в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні.

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За її словами, у МЗС не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але вона запевнила, що "ми продовжимо захист своїх інтересів".

"Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди", - зазначила Джепарова.

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

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Рішення Апеляційного суду Амстердама передбачає, що "скіфське золото" тимчасово передадуть до Державного історичного музею України в Києві.

Розгляд апеляції у справі завершився, але сторони мали право подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.

В лютому 2014 року колекція "скіфського золота" була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в Музеї Пірсона.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала в березні 2014 року.

Теми: КримНідерландиМЗСсуд
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