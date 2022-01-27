МИД отреагировал на решение крымских музеев по поводу "скифского золота"

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова прокомментировала жалобу крымских музеев на решении Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине.

Свое заявление она обнародовала в Facebook, пишет "Европейская правда".

Джепарова напомнила, что 26 января так называемые "музеи" во временно оккупированном Крыму подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении коллекции "скифского золота" Украине.

По ее словам, в МИДе не удивлены, что российский оккупант хочет продолжить свою грязную игру, чтобы как можно дольше затянуть судебный процесс, который уже длится семь лет. Но она заверила, что "мы продолжим защиту своих интересов".

"Мы готовы в третий раз доказать принадлежность артефактов к музейному фонду Украины уже в Верховном суде Королевства Нидерланды", - отметила Джепарова.

26 октября Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого скифского золота принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Решение Апелляционного суда Амстердама предусматривает, что скифское золото временно передадут в Государственный исторический музей Украины в Киеве.

Рассмотрение апелляции по делу завершилось, но стороны имели право подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

В феврале 2014 года коллекция "скифского золота" была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", проходившей в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.