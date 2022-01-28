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У Запоріжжі в будинку стався вибух газу, є жертва і потерпілі

П'ятниця, 28 січня 2022, 06:00
фото: ДСНС

У житловому багатоквартирному будинку міста Запоріжжя стався вибух газу, в результаті чого загинула одна особа і двоє постраждали.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без послідуючого горіння".

"Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало 2 особи. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир".

Деталі: Як зазначають рятувальники, з третього зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців.

Для ліквідації наслідків вибуху від ДСНС залучено 29 осіб та 9 од. техніки.

Українська правда
Теми: Запоріжжявибух
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