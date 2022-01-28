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В Запорожье в доме произошел взрыв газа, есть жертва и потерпевшие

Пятница, 28 января 2022, 06:00
фото: ГСЧС

В жилом многоквартирном доме города Запорожья произошел взрыв газа, в результате чего погиб один человек и двое пострадали.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно: "28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения".

"В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир".

Детали: Как отмечают спасатели, из третьего разрушенного подъезда эвакуировали 15 жителей.

Для ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечены 29 человек и 9 ед. техники.

Украинская правда
Темы: Запорожьевзрыв


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