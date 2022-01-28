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CNN: Зеленський та Байден посперечалися про рівень загрози нападу РФ

П'ятниця, 28 січня 2022, 07:59
CNN: Зеленський та Байден посперечалися про рівень загрози нападу РФ
Президент США Джо Байден. Фото Getty Images

За інформацією від анонімного "українського посадовця високого рівня", президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова анонімного співрозмовника, пише "Європейська правда". Водночас, у Білому домі та Раді нацбезпеки США телерадіокомпанії не підтвердили такий опис розмови президентів.

Як розповів CNN український співрозмовник, розмова президентів була тривалою і відвертою, але проходила "не дуже гладко". За його словами, Байден казав Зеленському, що є загроза швидкої російської атаки і вторгнення майже безсумнівно буде, щойно трохи згодом у лютому ґрунт достатньо промерзне.

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Зеленський, у свою чергу, наполягав, що загроза від Росії "небезпечна, але неоднозначна" і немає впевненості, що напад буде. 

Співрозмовник сказав також, що Байден нібито казав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.

У Білому домі не погодилися з таким описом розмови. 

ВІДЕО ДНЯ

Речниця Ради національної безпеки США Емілі Горні у своєму коментарі сказала, що анонімне джерело "злило неправдиву інформацію".

"Президент Байден сказав, що є явна ймовірність, що Росія може здійснити вторгнення до України у лютому. Він вже казав про це публічно, і ми попереджаємо про це вже місяцями. Повідомлення про щось іще, чи щось інакше – повністю неправдиві", – сказала вона. 

За словами посадовця США у сфері нацбезпеки, розмова президентів тривала годину і 20 хвилин. Байден сказав Зеленському, що російське вторгнення потенційно можливе у лютому, але не казав, що воно неодмінно буде. 

Речник Зеленського теж не погодився з описом розмови від анонімного джерела.

Нагадаємо, розмова президентів відбулася 27 січня.

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

Теми: УкраїнаСШАРосіяБайден
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