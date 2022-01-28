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CNN: Зеленский и Байден поспорили об уровне угрозы нападения РФ, в Белом доме отрицают

Пятница, 28 января 2022, 07:59
CNN: Зеленский и Байден поспорили об уровне угрозы нападения РФ, в Белом доме отрицают
Президент США Джо Байден. Фото Getty Images

По информации от анонимного "украинского чиновника высокого уровня", президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в разговоре поспорили о том, насколько серьезна угроза российского вторжения.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова анонимного собеседника, пишет "Европейская правда". В то же время, в Белом доме и Совете нацбезопасности США телерадиокомпании не подтвердили такое описание разговора президентов.

Как рассказал CNN украинский собеседник, разговор президентов был длительным и откровенным, но проходил "не очень гладко". По его словам, Байден говорил Зеленскому, что есть угроза российской атаки в ближайшее время и вторжение почти несомненно будет, как только позже в феврале почва достаточно промерзнет.

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Зеленский, в свою очередь, настаивал, что угроза от России "опасная, но не однозначная" и нет уверенности, что нападение будет.

Собеседник сказал также, что Байден якобы говорил, что США не передадут существенно больше военной помощи.

В Белом доме не согласились с таким описанием разговора.

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Представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорни в своем комментарии сказала, что анонимный источник "слил ложную информацию".

"Президент Байден сказал, что есть явная вероятность, что Россия может совершить вторжение в Украину в феврале. Он уже говорил об этом публично, и мы предупреждаем об этом уже месяцами. Сообщения о чем-то еще или которые отличаются – полностью ложные", – сказала она.

По словам чиновника США в сфере нацбезопасности, разговор президентов длился час и 20 минут. Байден сказал Зеленскому, что российское вторжение потенциально возможно в феврале, но не говорил, что оно обязательно будет.

Спикер Зеленского тоже не согласился с описанием разговора от анонимного источника.

Напомним, разговор президентов состоялся 27 января.

О ситуации на границе и возможных сценариях РФ читайте в статье "Украинской правды" Какие перспективы большой войны в Украине?

Темы: УкраинаСШАРосcияБайден
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