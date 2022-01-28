США закликали Китай вплинути на РФ, щоб не допустити вторгнення в Україну

Сполучені Штати закликають Китай використати свій вплив на Росію, щоб не допустити нового вторгнення в Україну.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"Ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб закликати до дипломатії, тому що якщо в Україні буде конфлікт, це не буде добре для Китаю. Це матиме значний вплив на світову економіку. Буде значний вплив в енергетичній сфері", - сказала Нуланд.

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Речник Держдепу Нед Прайс також зазначив, що напередодні держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Китаю і порушив питання про російську агресію проти України.

"КНР має відносини з Росією, відмінні від тих, які ми маємо з Росією, які відрізняються від відносин, які багато країн світу мають з Росією. Отже, у КНР дійсно є відносини, які дозволять їй використовувати свій вплив у спосіб, який ми сподіваємося бути конструктивним, який ми хотіли б бачити конструктивним", - сказав він.

Нагадаємо, Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.