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США призвали Китай повлиять на РФ, чтобы не допустить вторжения в Украину

Пятница, 28 января 2022, 10:30
Президент РФ Владимир ПУТИН И глава КНР СИ ЦЗИНЬПИН, ФОТО GETTY IMAGES

Соединенные Штаты призывают Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы не допустить нового вторжения в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

"Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать к дипломатии, потому что если в Украине будет конфликт, это не будет хорошо для Китая. Это будет иметь большое влияние на мировую экономику. Будет значительное влияние в энергетической сфере", - сказала Нуланд.

Представитель Госдепа Нед Прайс также отметил, что накануне госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая и поднял вопрос о российской агрессии против Украины.

"КНР имеет отношения с Россией, отличные от тех, которые мы имеем с Россией, которые отличаются от отношений, которые многие страны мира имеют с Россией. Следовательно, у КНР действительно есть отношения, позволяющие ей использовать свое влияние способом, который мы хотели бы видеть конструктивным", – сказал он.

Напомним, Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не заработает в случае вторжения России в Украину.

Темы: СШАКитайРосcияУкраина


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