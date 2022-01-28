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Чеські активісти "поховали" Північний потік-2 перед посольством Німеччини у Празі

П'ятниця, 28 січня 2022, 11:42
Тут і далі фото Радіо Свобода

У Празі активісти влаштували акцію перед посольством Німеччини, символічно "поховавши" російський газопровід "Північний потік-2"; до будівлі принесли і вже відому ляльку Путіна на золотому унітазі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода".

Акцію організували учасники активістської групи "Капутін" разом із членами громадської організації Pulse of Europe 27 січня.

Активісти принесли під посольство трубу з написом "Північний потік-2" і зім'яли її молотком. 

 

Таким чином вони висловили своє невдоволення політикою Німеччини, яка погодилася на побудову ПП2 і зараз, коли Росія шантажує Україну і Захід потенційним вторгненням, блокує постачання зброї Києву.

Активісти мали з собою прапори ЄС і України, плакати з ключовими гаслами, а також принесли на акцію ляльки з обличчями президента РФ Володимира Путіна та Александра Лукашенка.

"Ми вважали Німеччину дружнім союзником, який є для нас зразком і хорошим торговим партнером, і ми цінували підтримку Німеччини в європейській інтеграції України. Нині ми ще більше занепокоєні ставленням Німеччини до нинішньої найбільшої військової та політичної загрози Європи – Росії. Вони блокують постачання зброї, а їхні чиновники висловлюються неоднозначно", – заявив "Радіо Свобода" співорганізатор протесту, керівник активістської групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.

"Путіна на золотому унітазі" приносять на акції в Празі вже не вперше – у квітні 2021 року група таким чином протестувала під посольством РФ проти ув'язнення російського опозиційного політика Алєксєя Навального, агресії Росії проти України і порушень прав людини в Росії.

Теми: ЧехіяРосіяПівнічний потік-2акції
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