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Чешские активисты "похоронили" "Северный поток-2" перед посольством Германии в Праге

Пятница, 28 января 2022, 10:42
Чешские активисты похоронили Северный поток-2 перед посольством Германии в Праге
Здесь и дальше фото Радио Свобода

В Праге активисты устроили акцию перед посольством Германии, символически "похоронив" российский газопровод "Северный поток-2"; в здание принесли и уже известную куклу Путина на золотом унитазе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода".

Акцию организовали участники активистской группы "Капутин" вместе с членами общественной организации Pulse of Europe 27 января.

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Активисты принесли под посольство трубу с надписью "Северный поток-2" и смяли ее молотком. 

 

Таким образом они выразили свое недовольство политикой Германии, которая согласилась на строительство СП2 и сейчас, когда Россия шантажирует Украину и Запад потенциальным вторжением, блокирует поставки оружия Киеву.

Активисты держали флаги ЕС и Украины, плакаты с ключевыми лозунгами, а также принесли на акцию куклы с лицами президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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"Мы считали Германию дружественным союзником, являющимся для нас образцом и хорошим торговым партнером, и мы ценили поддержку Германии в европейской интеграции Украины. Сейчас мы еще больше обеспокоены отношением Германии к нынешней крупнейшей военной и политической угрозе Европы – России. Они блокируют поставки оружия, а их чиновники высказываются неоднозначно", – заявил "Радио Свобода" соорганизатор протеста, руководитель активистской группы "Капутин" Отакар Ван Гемунд.

"Путина на золотом унитазе" приносят на акции в Праге уже не впервые – в апреле 2021 года группа таким образом протестовала под посольством РФ против заключения российского оппозиционного политика Алексея Навального, агрессии России против Украины и нарушений прав человека в России.

Темы: ЧехияРосcияСеверный поток-2акции
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