В МЗС відповіли Угорщині на заяви, що їй важко підтримувати Київ через "утиски нацменшин"

У Міністерстві закордонних справ відповіли на заяви глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що політика України щодо угорської меншини обмежує можливості Угорщини надати Києву якусь підтримку у конфлікті з РФ.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо твердження міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про існування в Україні політики порушення прав національних меншин. Це - надумані та заполітизовані судження. Навпаки, в нашій державі втілюється відкрита політика створення ширших можливостей для самореалізації національних спільнот. Жодних загроз для їхньої національній самобутності не існує. Ми високо цінуємо етнічне і національне розмаїття українського суспільства", - зауважив він.

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Речник зазначив, що останніми роками Україна максимально відкрита до діалогу у питанні можливостей для національних спільнот, зокрема угорської, та співпрацює з Угорщиною на різних рівнях; з української ініціативи у лютому 2021 року створили спільну робочу групу з питань освіти, в рамках якої відбувається ефективна і результативна співпраця.

"Нині немає жодних обґрунтованих підстав звинувачувати Україну в порушенні прав національних меншин, а тим більше блокувати співпрацю нашої держави з НАТО, особливо на тлі агресивних дій Росії. Без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Лише разом ми можемо зміцнити безпеку в регіоні Центральної Європи", - наголосив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, днями Петер Сійярто в інтерв’ю заявив, що якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

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Раніше Сійярто заявив, що Угорщина незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва.

Як відомо, Угорщина тривалий час блокує інтеграцію України в НАТО через мовний закон, який позбавляє етнічних угорців права на навчання у старших класах рідною мовою.