В МИД ответили Венгрии на заявления, что ей трудно поддерживать Киев из-за "притеснений нацменьшинств"

В Министерстве иностранных дел ответили на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что политика Украины в отношении венгерского меньшинства ограничивает возможности Венгрии оказать Киеву какую-либо поддержку в конфликте с РФ.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Категорически отвергаем утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств. Это - надуманные и политизированные суждения. Напротив, в нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Никаких угроз для их национальных меньшинств не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", - отметил он.

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Пресс-секретарь отметил, что в последние годы Украина максимально открыта к диалогу в вопросе возможностей для национальных сообществ, в частности венгерского, и сотрудничает с Венгрией на разных уровнях; по украинской инициативе в феврале 2021 года была создана совместная рабочая группа по вопросам образования, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество.

"В настоящее время нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы можем укрепить безопасность в регионе Центральной Европы", – подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, на днях Петер Сийярто в интервью заявил, что если Украина не изменит свою политику по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

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Ранее Сийярто заявил, что Венгрия недовольна ситуацией с правами этнических венгров в Украине и поэтому продолжит блокирование евроатлантических стремлений Киева.

Как известно, Венгрия давно блокирует интеграцию Украины в НАТО из-за языкового закона, который лишает этнических венгров права на обучение в старших классах на родном языке.