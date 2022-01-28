Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД ответили Венгрии на заявления, что ей трудно поддерживать Киев из-за "притеснений нацменьшинств"

Пятница, 28 января 2022, 11:03
В МИД ответили Венгрии на заявления, что ей трудно поддерживать Киев из-за притеснений нацменьшинств
СИЯРТО И глава МИД Украины Дмитрий КУЛЕБА, ФОТО: МИД

В Министерстве иностранных дел ответили на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что политика Украины в отношении венгерского меньшинства ограничивает возможности Венгрии оказать Киеву какую-либо поддержку в конфликте с РФ.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Категорически отвергаем утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств. Это - надуманные и политизированные суждения. Напротив, в нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Никаких угроз для их национальных меньшинств не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", - отметил он.

Реклама:

Пресс-секретарь отметил, что в последние годы Украина максимально открыта к диалогу в вопросе возможностей для национальных сообществ, в частности венгерского, и сотрудничает с Венгрией на разных уровнях; по украинской инициативе в феврале 2021 года была создана совместная рабочая группа по вопросам образования, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество.

"В настоящее время нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы можем укрепить безопасность в регионе Центральной Европы", – подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, на днях Петер Сийярто в интервью заявил, что если Украина не изменит свою политику по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия недовольна ситуацией с правами этнических венгров в Украине и поэтому продолжит блокирование евроатлантических стремлений Киева.

Как известно, Венгрия давно блокирует интеграцию Украины в НАТО из-за языкового закона, который лишает этнических венгров права на обучение в старших классах на родном языке.

Темы: ВенгриянацменьшинстваМИДУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Венгрия
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Зеленский встретился с президентом Венгрии: поговорили о Закарпатье
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: