У Києві затримали шпигуна підконтрольних Кремлю бойовиків

Служба безпеки України заявляє про викриття чергового ворожого агента у Києві, завербованого бойовиками так званого "МДБ ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, в поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

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Він добровільно погодився сприяти діяльності терористичній організації "ДНР".

За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.

Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку.

ВІДЕО ДНЯ

За даними УП, співробітники СБУ затримали ворожого агента у Києві 25 січня.

Наступного дня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.