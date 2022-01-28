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У Києві затримали шпигуна підконтрольних Кремлю бойовиків

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:06
фото СБУ

Служба безпеки України заявляє про викриття чергового ворожого агента у Києві, завербованого бойовиками так званого "МДБ ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, в поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Він добровільно погодився сприяти діяльності терористичній організації "ДНР".

За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.

Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку.

За даними УП, співробітники СБУ затримали ворожого агента у Києві 25 січня.

Наступного дня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Українська правда
Теми: СБУшпигунство
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