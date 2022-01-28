В Киеве задержан шпион подконтрольных Кремлю боевиков
Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении очередного вражеского агента в Киеве, завербованного боевиками так называемого "МГБ ДНР", контролируемого российскими спецслужбами.
Источник: СБУ, Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, в поле зрения представителей страны-агрессора гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.
Он добровольно согласился содействовать деятельности террористической организации "ДНР".
По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам.
Злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.
По данным УП, сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Киеве 25 января.
На следующий день суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.