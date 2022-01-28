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В Киеве задержан шпион подконтрольных Кремлю боевиков

Пятница, 28 января 2022, 11:06
В Киеве задержан шпион подконтрольных Кремлю боевиков
фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении очередного вражеского агента в Киеве, завербованного боевиками так называемого "МГБ ДНР", контролируемого российскими спецслужбами.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в поле зрения представителей страны-агрессора гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

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Он добровольно согласился содействовать деятельности террористической организации "ДНР".

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам.

Злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.

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По данным УП, сотрудники СБУ задержали вражеского агента в Киеве 25 января.

На следующий день суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Украинская правда
Темы: СБУшпионаж
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