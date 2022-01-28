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В ЄС помітили зміни у роспропаганді щодо України: діє як перед анексією

П'ятниця, 28 січня 2022, 11:07
В ЄС помітили зміни у роспропаганді щодо України: діє як перед анексією
фото: pixabay

Російська пропаганда, що системно поширюється через підконтрольні та пов’язані з російською владою ресурси, почала активніше поширювати хибні наративи щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів посадовець Євросоюзу, відповідальний за моніторинг цього питання, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

Представник ЄС наголосив, що Росія, за їхніми спостереженнями намагається вплинути на суспільну думку також у ЄС, при цьому впадає в очі те, що РФ виправдовує можливі дії проти України. "Ми бачимо зростання кількості маніпулятивних повідомлень, дезінформації", - пояснив він.

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"Ми бачимо потенційне виправдання наступних кроків РФ – це те, що ми бачили у 2014 році перед анексією РФ... Йдеться, зокрема, про прославляння військових", - розповів посадовець, додавши, що аналітики ЄС бачать це як чіткий тренд.

"Інтенсифікація повідомлень РФ у вигляді координованих дій почалася з листопада. Також ми бачили певне пожвавлення навесні минулого року (коли також відбувалося скупчення військ біля кордону України)", - додав інший представник ЄС.

Також співрозмовники звернули увагу на те, що частина таких наративів опублікована на сайті EUvsDisinfo, який діє в рамках підрозділу зовнішньополітичної служби ЄС EastStratCom.

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Втім, кілька представників ЄС, що брали участь у спілкуванні, наголосили, що це не є доказом того, що Росія точно готує вторгнення. "Неможливо оцінити наступні дії РФ виходячи лише з поширення нею дезінформації… Я був би дуже обережний у висновках, що той факт, що ми маємо певні наративи - це означає певні дії".

Нагадаємо, 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки".

Серед іншого, НАТО у своїй письмовій відповіді  відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Теми: ЄСанексіяРосіяпропаганда
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