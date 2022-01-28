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В ЕС заметили изменения в роспропаганде в отношении Украины: действует как перед аннексией

Пятница, 28 января 2022, 11:07
В ЕС заметили изменения в роспропаганде в отношении Украины: действует как перед аннексией
фото: pixabay

Российская пропаганда, которая системно распространяется через подконтрольные и связанные с российскими властями ресурсы, стала активнее распространять ложные нарративы в отношении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал чиновник Евросоюза, ответственный за мониторинг этого вопроса, который общался с журналистами на условиях анонимности.

Представитель ЕС подчеркнул, что Россия, по их наблюдениям, пытается повлиять на общественное мнение также и в ЕС, при этом бросается в глаза то, что РФ оправдывает возможные действия против Украины. "Мы видим рост количества манипулятивных сообщений, дезинформации", – пояснил он.

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"Мы видим потенциальное оправдание последующих шагов РФ – это то, что мы видели в 2014 году перед аннексией РФ... Речь идет, в частности, о прославлении военных", - рассказал чиновник, добавив, что аналитики ЕС видят это как четкий тренд.

"Интенсификация сообщений РФ в виде координированных действий началась в начале ноября. Также мы видели определенное оживление весной прошлого года (когда происходило скопление войск у границы Украины)", - добавил другой представитель ЕС.

Также собеседники обратили внимание на то, что часть таких нарративов опубликована на сайте EUvsDisinfo, действующем в рамках подразделения внешнеполитической службы ЕС EastStratCom.

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Впрочем, несколько представителей ЕС, участвовавших в общении, подчеркнули, что это не доказательство того, что Россия точно готовит вторжение. "Невозможно оценить следующие действия РФ исходя только из распространения ею дезинформации… Я был бы очень осторожен в выводах, что то, что у нас есть определенные нарративы - это означает определенные действия".

Напомним, 26 января США и НАТО параллельно передали России ответы на ее ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Среди прочего, НАТО в своем письменном ответе отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как того хотел Кремль.

Темы: ЕСаннексияРосcияпропаганда
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