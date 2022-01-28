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Кулеба заперечив чутки про нібито суперечку Байдена і Зеленського під час розмови

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:30
Кулеба заперечив чутки про нібито суперечку Байдена і Зеленського під час розмови
фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив чутки про те, що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський нібито посперечалися під час розмови.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час виступу у Верховній раді 28 січня, пише "Європейська правда". 

"Розмова президентів учора була тривалою, відвертою і конструктивною. Усі ключові позиції з боку США щодо недопустимості будь-яких домовленостей за спиною України та підтримки Україною конкретною допомогою були підтверджені. Повідомлення у ЗМІ про напругу і якийсь конфлікт не відповідають дійсності", - заявив Дмитро Кулеба.

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Зазначимо, глави МЗС майже обов'язково присутні під час розмов лідерів держав.

Нагадаємо, телерадіокомпанія CNN з посиланням на анонімного українського високопосадовця повідомила, що Байден і Зеленський нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення. Президент США нібито попередив, що це майже безсумнівно станеться, тоді як Зеленський запевняв, що загроза не настільки однозначна. Анонімне джерело також стверджувало, що Байден нібито сказав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.

У Білому домі назвали ці анонімні коментарі такими, що не відповідають дійсності, зокрема щодо майже невідворотного вторгнення Росії у лютому. 

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За повідомленням CNN, заперечив ці твердження і речник Зеленського.

Нагадаємо, розмова президентів України та США відбулася 27 січня.

26 січня США і НАТО майже одночасно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки". Серед іншого, НАТО у своїй письмовій відповіді  відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

Теми: Кулеба ДмитроЗеленськийБайден
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