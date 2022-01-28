Кулеба опроверг слухи о якобы споре Байдена и Зеленского в ходе беседы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский якобы поспорили во время разговора.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал, выступая в Верховной раде 28 января, пишет "Европейская правда".

"Разговор президентов вчера был долгим, откровенным и конструктивным. Все ключевые позиции со стороны США о недопустимости каких-либо договоренностей за спиной Украины и поддержке Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения в СМИ о напряжении и каком-то конфликте не соответствуют действительности", - заявил Кулеба.

Отметим, главы МИД почти обязательно присутствуют во время разговоров лидеров государств.

Напомним, телерадиокомпания CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщила, что Байден и Зеленский якобы поспорили по поводу реальной угрозы российского вторжения. Президент США якобы предупредил, что это почти несомненно произойдет, в то время как Зеленский уверял, что угроза не столь однозначна. Анонимный источник также утверждал, что Байден якобы сказал, что США не предоставят существенно больше военной помощи.

В Белом доме назвали эти анонимные комментарии не соответствующими действительности, в частности, относительно почти неотвратимого вторжения России в феврале.

По сообщению CNN, опроверг эти утверждения и пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, разговор президентов состоялся 27 января.

26 января США и НАТО почти одновременно передали России ответы на ее ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности". Среди прочего, НАТО в своем письменном ответе отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

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Напомним, 26 января США и НАТО параллельно передали России ответы на ее ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности".

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