Відомого українського боксера Вірчиса знайшли повішеним

На 49 році життя помер відомий український боксер Володимир Вірчис: його знайшли повішеним у Києві, поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: Федерація боксу України, поліція Києва у коментарі УП

Дослівно ФБУ: "З великою скорботою повідомляємо, що пішов з життя відомий український боксер Володимир Вірчис. Світла пам‘ять".

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Деталі: У поліції Києва УП повідомили, що тіло Вірчиса було виявлене перехожим в ніч на 28 січня у Дніпровському районі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Дослівно поліція: "Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та "швидка".

На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу. Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень.

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Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство". Триває слідство".

Додатково: Відомий ексспортсмен підтримував одного з обвинувачених у замовлені у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, хотів бути його поручителем.

Видання "Мост" писало, що 27 січня Вірчис прийшов на судове засідання і звернувся до Мангера з вимогою повернути борги.

Перед засіданням він підсів до скляного куба, у якому сидів Мангер. І далі всі присутні стали свідком досить емоційної розмови. Вірчис настійливо просив Мангера повернути борг, повернути гроші, - розповів один з присутніх у залі засідань.

Мангер попросив Володимира Вірчиса "не влаштовувати сцен". "Підприємство з тобою на зв'язку. Не влаштовуй сцен" - переповідають слова Мангера.

Довідково: Вірчису було 48 років. Боксер був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).

На професійному ринзі Володимир Вірчис провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом). У його активі також дві поразки.