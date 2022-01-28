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Известного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Пятница, 28 января 2022, 13:10
Известного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

На 49-м году жизни скончался известный украинский боксер Владимир Вирчис: его нашли повешенным в Киеве, полиция открыла уголовное производство.

Источник: Федерация бокса Украины, полиция Киева в комментарии УП

Дословно ФБУ: "С большой скорбью сообщаем, что ушел из жизни известный украинский боксер Владимир Вирчис. Светлая память".

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Детали: В полиции Киева УП сообщили, что тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе. Правоохранители начали уголовное производство

Дословно полиция: "Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала происшествие и изъяла доказательства для проведения необходимых экспертных исследований.

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Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой "самоубийство". Продолжается следствие".

Дополнительно: Известный экс-спортсмен поддерживал одного из обвиняемых в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, хотел быть его поручителем.

Издание "Мост" писало, что 27 января Вирчис пришел на судебное заседание и обратился к Мангеру с требованием вернуть долги.

Перед заседанием он подсел к стеклянному кубу, в котором сидел Мангер. И дальше все собравшиеся стали свидетелем достаточно эмоционального разговора. Вирчис настойчиво просил Мангера вернуть долг, вернуть деньги, – рассказал один из присутствующих в зале заседаний.

Мангер попросил Владимира Вирчиса "не устраивать сцену". "Предприятие с тобой на связи. Не устраивай сцен" - пересказывают слова Мангера.

Справка: Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.

Украинская правда
Темы: спорт
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