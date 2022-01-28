Лукашенко пообіцяв війну за двох умов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь воюватиме, якщо хтось нападе на неї чи на Росію.

Джерело: держвидання Белта та ТАСС з посиланням на послання Лукашенка білоруському народу та Національним зборам

Пряма мова Лукашенка: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але лише у двох випадках: якщо проти Білорусі буде вчинена пряма агресія, якщо проти нашої Білорусі буде розв'язана гаряча війна. Ми всі як один і навіть ті, хто не хоче стануть на захист нашої землі і нашої батьківшини.

І другий момент, коли бути війні і Білорусь буде в ній брати участь: якщо на нашого союзника – Росію –безпосередньо нападуть. Основа тому – наші союзні домовленості".

Деталі: Лукашенко заявив, що нібито "американські стратегічні бомбардувальники щодня здійснюють близько 30 польотів уздовж кордонів Союзної держави".

Він спочатку запевняв, що Білорусь не хоче війни, оскільки "навоювалася", але незабаром процитував прислів'я: "Хочеш миру – готуйся до війни".

Лукашенко також запевняє, що не пошле армію "на чужу територію проти якогось народу"

Пряма мова Лукашенка: "Ви згадали Україну. Упаси мене бог воювати проти цього народу. Де, може, й моїх прапрадідів коріння заховане. Я мирна людина. І таких наказів не віддаю. Коли ми воюватимемо, я вам назвав ці два випадки. Думаю, що це як виняток. І дуже сподіваюся, і сьогодні майже певен, що воювати ми не будемо. Навіть через ці два випадки".

Деталі: Однак пізніше самопроголошений президент додав, що білоруська армія "створена для того, щоб на нашій території захищати себе", і якщо хтось прийде вбивати білорусів, то він "отримає на всю котушку і на нашій, і на чужій території".

Він також зазначив, що Білорусь зміцнюватиме потужність своєї армії.

За словами Лукашенка, "вже поставлено на потік ракетне виробництво, створення безпілотної авіації, стрілецької зброї та боєприпасів, сучасних засобів зв'язку та автоматизації, військової оптики та іншої продукції білоруської військової промисловості", а чого бракує – те Білорусь "закупить".

Пряма мова Лукашенка: "На тлі поточних подій це особливо важливо. Щоб ви розуміли: це недешево, але основну зброю (стрілецьку, гранатомети, автомати, пістолети, кулемети) ми повинні мати в достатку. Півтора-два мільйони наших людей мають уміти нею користуватися, і тоді в цій лісисто-болотистій місцевості, як раніше казали, нас ніхто не візьме".