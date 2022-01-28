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Лукашенко пообещал войну в двух случаях

Пятница, 28 января 2022, 13:57
Лукашенко пообещал войну в двух случаях
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет воевать, если кто-то нападет на нее или на Россию.

Источник: госиздание Белта и ТАСС со ссылкой на послание Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

Прямая речь Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего отечества. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника – Россию – осуществят непосредственное нападение. Основа тому – наши союзные договоренности".

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Детали: Лукашенко заявил, что якобы "американские стратегические бомбардировщики ежедневно совершают около 30 полетов вдоль границ Союзного государства".

Он сначала уверял, что Беларусь не хочет войны, поскольку "навоевалась", но вскоре процитировал пословицу: "Хочешь мира – готовься к войне".

Лукашенко также уверяет, что не пошлет армию "на чужую территорию против какого-то народа"

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Прямая речь Лукашенко: "Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа. Где, может быть, и моих прапрадедов корни спрятаны. Я мирный человек. И таких приказов не отдаю. Когда мы будем воевать, я вам назвал эти два случая. Думаю, что это как исключение. И очень надеюсь, и сегодня почти уверен, что воевать мы не будем. Даже по причине этих двух случаев".

Детали: Однако позже самопровозглашенный президент добавил, что белорусская армия "создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя", и если кто-то придет убивать белорусов, то он "получит на всю катушку и на нашей, и на чужой территории".

Он также отметил, что Беларусь будет укреплять мощь своей армии.  

По словам Лукашенко, "уже поставлено на поток ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома", а недостающее Беларусь "закупит".

Прямая речь Лукашенко: "На фоне текущих событий это особенно важно. Чтобы вы понимали: это недешево, но основное оружие (стрелковое, гранатометы, автоматы, пистолеты, пулеметы) мы должны иметь в достатке. Полтора-два миллиона наших людей должны уметь им пользоваться, и тогда в этой лесисто-болотистой местности, как раньше говорили, нас никто не возьмет".

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойна
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