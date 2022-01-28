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Підроблені COVID-сертифікати виявили у вчителів на Закарпатті

П'ятниця, 28 січня 2022, 14:14
Підроблені COVID-сертифікати виявили у вчителів на Закарпатті
фото: пресслужба Кличка

На Закарпатті у працівників освітніх закладів поліцейські під час рейду в Усть-Чорнянській територіальній громаді виявили підроблені сертифікати про вакцинацію.

Джерело: відділ комунікації поліції Закарпатської області

Деталі: На прохання поліцейських працівники навчального закладу пред’явили свої документи про вакцинацію. Проте COVID-сертифікати десяти працівників школи мали явні ознаки підробки. Помилка при зчитуванні сертифікатів сталася у дев’яти жінок віком від 24 до 65 років та 41-річного чоловіка.

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Аналогічна ситуація виникла ще з одним із працівників іншого освітнього закладу цієї ж територіальної громади.

Підробки вилучили та скерують на експертизу.

За всіма фактами відкриті кримінальні справи, санкція статті про використання підробленого документа передбачає покарання від штрафу до обмеження волі.

ВІДЕО ДНЯ

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусЗакарпаттяполіція
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