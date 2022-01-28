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Підроблені COVID-сертифікати виявили у вчителів на Закарпатті

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:14
фото: пресслужба Кличка

На Закарпатті у працівників освітніх закладів поліцейські під час рейду в Усть-Чорнянській територіальній громаді виявили підроблені сертифікати про вакцинацію.

Джерело: відділ комунікації поліції Закарпатської області

Деталі: На прохання поліцейських працівники навчального закладу пред’явили свої документи про вакцинацію. Проте COVID-сертифікати десяти працівників школи мали явні ознаки підробки. Помилка при зчитуванні сертифікатів сталася у дев’яти жінок віком від 24 до 65 років та 41-річного чоловіка.

Аналогічна ситуація виникла ще з одним із працівників іншого освітнього закладу цієї ж територіальної громади.

Підробки вилучили та скерують на експертизу.

За всіма фактами відкриті кримінальні справи, санкція статті про використання підробленого документа передбачає покарання від штрафу до обмеження волі.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусЗакарпаттяполіція
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