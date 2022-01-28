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Поддельные COVID-сертификаты обнаружили в учителей на Закарпатье

Пятница, 28 января 2022, 14:14
Поддельные COVID-сертификаты обнаружили в учителей на Закарпатье
фото: пресс-служба кличко

В Закарпатье у работников образовательных учреждений полицейские во время рейда в Усть-Чернянской территориальной общине обнаружили поддельные сертификаты о вакцинации.

Источник: отдел коммуникации полиции Закарпатской области

Детали: По просьбе полицейских, работники учебного заведения предъявили свои документы о вакцинации. Однако COVID-сертификаты десяти работников школы имели явные признаки подделки. Ошибка при считывании сертификатов произошла у девяти женщин от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины.

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Аналогичная ситуация возникла еще с одним из работников другого образовательного учреждения этого же территориального общества.

Подделки были изъяты и направлены на экспертизу.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, санкция статьи об использовании заведомо подложного документа предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы.

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Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусЗакарпатьеполиция
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