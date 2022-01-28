У Кремлі багато хворих на коронавірус

В адміністрації президента Росії Володимира Путіна зросла кількість хворих на коронавірус.

Джерело: ТАСС із посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Народу хворіє багато, переважна більшість продовжує працювати вдома, сівши вже на ізоляцію. За день заражаються багато людей. Вибухова заразність цього "омікрону" демонструє себе в повний зріст".

Деталі: За його словами, у Кремлі роблять все необхідне для запобігання новим випадкам зараження, "але в цьому плані панацеї, на жаль, немає".

Пєсков також зазначив, що щеплені люди "переважно застраховані від тяжких наслідків та від тяжкого перебігу цього захворювання".

На уточнююче питання щодо антиваксерів у Кремлі, Пєсков відповів, що такі є, і що він займає щодо них "непримиренну позицію", піддаючи таких співробітників "остракізму" (гонінню, засудженню – ред.).