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У Кремлі багато хворих на коронавірус

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:28
Дмитро Пєсков. Фото kremlin.ru

В адміністрації президента Росії Володимира Путіна зросла кількість хворих на коронавірус.

Джерело: ТАСС із посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Народу хворіє багато, переважна більшість продовжує працювати вдома, сівши вже на ізоляцію. За день заражаються багато людей. Вибухова заразність цього "омікрону" демонструє себе в повний зріст".

Деталі: За його словами, у Кремлі роблять все необхідне для запобігання новим випадкам зараження, "але в цьому плані панацеї, на жаль, немає".

Пєсков також зазначив, що щеплені люди "переважно застраховані від тяжких наслідків та від тяжкого перебігу цього захворювання".

На уточнююче питання щодо антиваксерів у Кремлі, Пєсков відповів, що такі є, і що він займає щодо них "непримиренну позицію", піддаючи таких співробітників "остракізму" (гонінню, засудженню – ред.).

Теми: РосіяПутінкоронавірус
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