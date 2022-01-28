В Кремле много больных коронавирусом

В администрации президента России Владимира Путина возросло количество больных на коронавирус.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность этого "омикрона" себя демонстрирует во весь рост".

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Детали: По его словам, в Кремле делают все необходимое для предотвращения новых случаев заражения, "но в этом плане панацеи, к сожалению, нет".

Песков также отметил, что привитые люди "в большей степени застрахованы от тяжелых последствий и от тяжелого течения этого заболевания".

На уточняющий вопрос об антиваксерах в Кремле, Песков ответил, что таковые есть, и что сам он занимает по отношению к ним "непримиримую позицию", подвергая таких сотрудников "остракизму" (гонению, осуждению – ред.).