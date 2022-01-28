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Путін заявив Макрону, що США і НАТО проігнорували ключове питання Росії

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:53
ПУТІН І МАКРОН РОЗМОВЛЯЮТЬ ЧЕРЕЗ ВІДЕОЗВ'ЯЗОК У 2020 РОЦІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент РФ Владімір Путін у п’ятницю заявив у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, що у відповідях на російські безпекові занепокоєння США і НАТО проігнорували ключове питання. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кремля про розмову двох лідерів, пише "Європейська правда".

Під час дзвінка Путін зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проєкти угод про так звані "гарантії безпеки". Після цього Москва визначиться зі своїми подальшими діями.

Путін звернув увагу, що у відповідях США і НАТО не було враховано "принципових занепокоєнь Росії", таких як недопущення розширення НАТО, відмова від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року.

"Проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія-НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", - заявили у Кремлі.

У розмові Путін наполягав на "прямому діалозі" Києва з Донецьком та Луганськом і на правовому оформленні "особливого статусу Донбасу".

Путін підтвердив налаштування Росії працювати далі у Нормандському форматі з урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 26 січня.

Нагадаємо, 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки".

Серед іншого, НАТО у своїй письмовій відповіді  відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

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Теми: РосіяФранціяНАТОСША
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