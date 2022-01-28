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Путин заявил Макрону, что США и НАТО проигнорировали ключевой вопрос России

Пятница, 28 января 2022, 15:53
ПУТИН И МАКРОН РАЗГОВАРИВАЮТ ПО ВИДЕОСВЯЗИ В 2020 ГОДУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что в ответах на российские обеспокоенности США и НАТО проигнорировали ключевой вопрос.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля о разговоре двух лидеров, пишет "Европейская правда".

Во время звонка Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о так называемых "гарантиях безопасности". После этого Москва определится со своими дальнейшими действиями.

Путин обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены "принципиальные беспокойства России", такие как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возвращение военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

"Проигнорирован и ключевой вопрос: как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран", - заявили в Кремле.

В разговоре Путин настаивал на "прямом диалоге" Киева с Донецком и Луганском и на правовом оформлении "особого статуса Донбасса".

Путин подтвердил настрой России работать дальше в Нормандском формате с учетом итогов встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 26 января.

Напомним, 26 января США и НАТО параллельно передали России ответы на ее ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Среди прочего, НАТО в своем письменном ответе отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как того хотел Кремль.

Читайте и смотрите также интервью с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным: Блицкриг на всю Украину невозможен, но по отношению к Киеву в Кремле есть сценарий.

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Темы: РосcияФранцияНАТОСША


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