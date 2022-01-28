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Земля під кладовище з накруткою в 9 разів: в Одесі йде до суду справа на 6 осіб

П'ятниця, 28 січня 2022, 14:56
Земля під кладовище з накруткою в 9 разів: в Одесі йде до суду справа на 6 осіб
Фото Одеської міськради з її сайту omr.gov.ua

Скеровано до суду звинувачувальний акт у справі стосовно посадовців Одеської міськради та бізнесмена, причетних до викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія "Одеса" для розширення кладовища "Західне" в м. Одеса.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у Telegram

Деталі: 28 січня 2022 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт у справі стосовно одеських чиновників та засновника приватної компанії, дії яких завдали 130 млн гривень шкоди територіальній громаді Одеси під час викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія "Одеса".

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За даними САП, у 2016 році Одеська міська рада з метою розширення території для поховань на кладовищі викупила у приватної компанії нежитлові споруди загальною площею понад 6 тисяч кв. м, які розташовувались на близько 150 га землі (НАБУ повідомляє про 141 га).

За результатами оцінки було визначено ціну нерухомості – понад 146 млн гривень. 

Проте експертиза, яку провела державна спеціалізована експертна установа ДНДЕКЦ в межах розслідування НАБУ та САП, встановила, що її викупна ціна на той момент сягала лише понад 16 млн гривень, тобто фактична ціна була безпідставно завищена в більш ніж 9 разів.

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Дані, на підставі яких ціну визначили у 2016 році, виявилися неправдивими, зазначає НАБУ.

Кошти, отримані комерційною структурою внаслідок реалізації цієї схеми, власники фірми вивели та легалізували через низку суб’єктів господарювання.

Розслідувати ці факти у жовтні 2016 року почала Військова прокуратура, у 2018 році підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами НАБУ.

Дії директора департаменту комунальної власності Одеської міськради, голови постійної комісії та керівника юридичного департаменту Одеської міськради кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Керівнику та засновнику комерційної структури інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Також про підозру повідомлено керівнику і засновнику однієї з комерційних компаній, яка була використана для маскування їх злочинного походження (ч. 3 ст. 209 КК України) та оцінювачу майна (ч.1 ст.366 КК України).

До суду скеровано звинувачувальний акт стосовно 6 осіб. 

Теми: ОдесаземляНАБУАнтикорупційна прокуратура
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