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Земля под кладбище с накруткой в ​​9 раз: в Одессе идет в суд дело на 6 человек

Пятница, 28 января 2022, 14:56
Земля под кладбище с накруткой в ​​9 раз: в Одессе идет в суд дело на 6 человек
Фото Одесского горсовета с его сайта omr.gov.ua

Направлен в суд обвинительный акт по делу в отношении должностных лиц Одесского горсовета и бизнесмена, причастных к выкупу зданий и сооружений ООО Авиакомпания "Одесса" для расширения кладбища "Западное" в г. Одесса.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram

Детали: 28 января 2022 года по материалам досудебного расследования НАБУ прокуроры САП направили в суд обвинительный акт по делу в отношении одесских чиновников и учредителя частной компании, действия которых причинили 130 млн гривен ущерба территориальному обществу Одессы при выкупе зданий и сооружений ООО "Авиакомпания".

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По данным САП, в 2016 году Одесский городской совет с целью расширения территории для захоронений на кладбище выкупил у частной компании нежилые сооружения общей площадью более 6 тысяч кв. м, которые располагались на порядка 150 га земли (НАБУ сообщает о 141 га).

По результатам оценки была определена цена недвижимости – более 146 млн. гривен.

Однако экспертиза, проведенная государственным специализированным экспертным учреждением ГНДЭКЦ в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что ее выкупная цена на тот момент достигала лишь более 16 млн гривен, то есть фактическая цена была безосновательно завышена в более чем 9 раз.

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Данные, на основании которых определили цену в 2016 году, оказались ложными, отмечает НАБУ.

Денежные средства, полученные коммерческой структурой в результате реализации этой схемы, собственники фирмы вывели и легализовали через ряд субъектов хозяйствования.

Расследовать эти факты в октябре 2016 года начала Военная прокуратура, в 2018 году подследственность в уголовном производстве определили за детективами НАБУ.

Действия директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, главы постоянной комиссии и руководителя юридического департамента Одесского горсовета квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Руководителю и учредителю коммерческой структуры инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

Также о подозрении уведомлены руководитель и учредитель одной из коммерческих компаний, которая была использована для маскировки их преступного происхождения (ч. 3 ст. 209 УК Украины) и оценщик имущества (ч.1 ст.366 УК Украины).

В суд направлен обвинительный акт в отношении 6 человек.

Темы: ОдессаземляНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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