Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Земля под кладбище с накруткой в ​​9 раз: в Одессе идет в суд дело на 6 человек

Пятница, 28 января 2022, 15:56
Фото Одесского горсовета с его сайта omr.gov.ua

Направлен в суд обвинительный акт по делу в отношении должностных лиц Одесского горсовета и бизнесмена, причастных к выкупу зданий и сооружений ООО Авиакомпания "Одесса" для расширения кладбища "Западное" в г. Одесса.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины в Telegram

Детали: 28 января 2022 года по материалам досудебного расследования НАБУ прокуроры САП направили в суд обвинительный акт по делу в отношении одесских чиновников и учредителя частной компании, действия которых причинили 130 млн гривен ущерба территориальному обществу Одессы при выкупе зданий и сооружений ООО "Авиакомпания".

По данным САП, в 2016 году Одесский городской совет с целью расширения территории для захоронений на кладбище выкупил у частной компании нежилые сооружения общей площадью более 6 тысяч кв. м, которые располагались на порядка 150 га земли (НАБУ сообщает о 141 га).

По результатам оценки была определена цена недвижимости – более 146 млн. гривен.

Однако экспертиза, проведенная государственным специализированным экспертным учреждением ГНДЭКЦ в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что ее выкупная цена на тот момент достигала лишь более 16 млн гривен, то есть фактическая цена была безосновательно завышена в более чем 9 раз.

Данные, на основании которых определили цену в 2016 году, оказались ложными, отмечает НАБУ.

Денежные средства, полученные коммерческой структурой в результате реализации этой схемы, собственники фирмы вывели и легализовали через ряд субъектов хозяйствования.

Расследовать эти факты в октябре 2016 года начала Военная прокуратура, в 2018 году подследственность в уголовном производстве определили за детективами НАБУ.

Действия директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, главы постоянной комиссии и руководителя юридического департамента Одесского горсовета квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Руководителю и учредителю коммерческой структуры инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

Также о подозрении уведомлены руководитель и учредитель одной из коммерческих компаний, которая была использована для маскировки их преступного происхождения (ч. 3 ст. 209 УК Украины) и оценщик имущества (ч.1 ст.366 УК Украины).

В суд направлен обвинительный акт в отношении 6 человек.

Темы: ОдессаземляНАБУАнтикоррупционная прокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Все новости...
Одесса
Wizz Air остановил полеты из Одессы в столицу ОАЭ: причина
Нардеп, который подрался в Одесском горсовете, покинул объединение Разумкова
Дмитрук объяснил, почему устроил драку в Одесском горсовете
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...