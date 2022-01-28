Найчастіше в Україну не пропускають росіян – прикордонники

Найбільшою кількістю іноземців, яким відмовляють у пропуску в Україну залишаються громадяни Росії.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Пряма мова Демченка: "До прикладу, в 2019 році кількість відмов громадянам РФ була на рівні 7400 осіб. В 2020 році через пандемію та закриття або введення додаткових правил перетину кордону, у зв'язку зі зниженням пасажиропотоку цей показник був на рівні 2800 осіб .

Минулого року загалом було відмовлено майже 7 тисячам громадян РФ у вїзді в Україну.

Серед основних причин непропуску, найбільше – непідтвердження мети поїздки в нашу країну, перевищення терміну перебування в Україні, хтось мав недійсні документи і власне трохи більше 500 громадян РФ не змогли потрапити через заборону в'їзду, яку частина з них вже мала, або отримала безпосередньо на лінії кордону через порушення порядку в їзду/виїзду з тимчасово окупованих територій.

З початку 2022 року загалом більше 300 громадян РФ не змогли потрапити в Україну. Це теж набільший показник серед не пропущених іноземців".

Деталі: Загалом прикордонники вказують, що в 2021 році на державному рубежі України було зафіксовано збільшення пасажиропотоку. Рух пасажирів у порівнянні з позаминулим роком зріс на 18% та склав 39 млн осіб.

Водночас, під час заходів прикордонного контролю, співробітники Державної прикордонної служби України відмовили у пропуску через кордон близько 46 тисячам осіб, що майже удвічі більше ніж у 2020 році. Із них кількість непропущених іноземців склала майже 31 тисячу. Найбільшою кількістю іноземців, яким було відмовлено у пропуску, залишаються громадяни РФ.

У ДПСУ зазначають, що причиною непропуску через кордон для українців стали недійсні документи, відсутність доручення батьків та заборона виїзду за межі країни.

Майже утричі зросла кількість відмов у в’їзді в Україну громадянам Молдови (понад 5300 осіб). Крім того, досить часто українським прикордонникам доводилось відмовляти у перетині кордону громадянам Індії(1435), а також Румунії(1399), Польщі(1319), Єгипту(1114) та Білорусі(765).

Натомість, як показує статистика, значно знизилася кількість громадян Ізраїлю, яких не пропустили в Україну.