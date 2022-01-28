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Чаще всего в Украину не пропускают россиян – пограничники

Пятница, 28 января 2022, 14:58
Чаще всего в Украину не пропускают россиян – пограничники
фото ГПСУ

Наибольшим количеством иностранцев, которым отказывают в пропуске в Украину, остаются граждане России.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Демченко: "К примеру, в 2019 году количество отказов гражданам РФ было на уровне 7400 человек. В 2020 году из-за пандемии и закрытия или введения дополнительных правил пересечения границы, в связи со снижением пассажиропотока этот показатель был на уровне 2800 человек.

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В прошлом году было отказано почти 7 тысячам граждан РФ во въезде в Украину.

Среди основных причин непропуска, больше всего – неподтверждение цели поездки в нашу страну, превышение срока пребывания в Украине, кто-то имел недействительные документы и, собственно, чуть более 500 граждан РФ не смогли попасть из-за запрета въезда, который часть из них уже имела, или получила непосредственно на линии границы из-за нарушения порядка въезда/выезда с временно оккупированных территорий.

С начала 2022 года более 300 граждан РФ не смогли попасть в Украину. Это тоже наибольший показатель среди непропущенных иностранцев".

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Детали: В целом пограничники указывают, что в 2021 году на государственном рубеже Украины было зафиксировано увеличение пассажиропотока. Движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек.

 

В то же время, во время мероприятий пограничного контроля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске через границу около 46 тысяч человек, что почти вдвое больше чем в 2020 году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тысячи. Наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, остаются граждане РФ.

В ГПСУ отмечают, что причиной непропуска через границу для украинцев стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет на выезд за пределы страны.

Почти втрое возросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5300 человек). Кроме того, довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765).

Как показывает статистика, значительно снизилось количество граждан Израиля, которых не пропустили в Украину.

Украинская правда
Темы: границаПограничная службаРосcия
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