У вихідні атмосферні фронти притягнуть в Україну "всіх своїх родичів" - синоптик

У вихідні дні по Україні переміщатимуться атмосфері фронти північно-західного циклону, що спричинить випадання опадів.

Джерело: повідомлення у Facebook синоптикині Наталки Діденко

Пряма мова Діденко: "У суботу-неділю атмосферні фронти північно-західного циклону переміщуватимуться Україною, тягнучи за собою всіх родичів - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю та сильний вітер західних напрямків…

Сухі паузи, тобто, без істотних опадів: вдень, вдень!, у суботу на Заході, Півдні, Півночі плюс Вінниччина, у ніч, ніч!, на неділю - Центр, Схід.

Потужнішими опади очікуються 30-го січня - тому якщо ви зібрались кудись автомобілем вибиратися у справах чи в гості, краще у суботу".

Деталі: За словами Діденко температура повітря у більшості областей суттєво не зміниться, вдень коливатиметься близько нуля. У ніч на неділю підморозить, стовпчики термометрів з'їдуть до -2-6 градусів.

У Києві вночі 29-го січня очікується часом сніг, вдень у суботу "нічого серйозного", у ніч на 30-те січня без опадів, а ось вдень у неділю у столиці опади можуть бути інтенсивними.

Також обидва найближчі дні у Києві буде сильний поривчатий вітер.

Температура повітря коливатиметься поблизу нуля, лише вночі 30-го січня знизиться до -4-6 градусів.