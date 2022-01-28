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В выходные атмосферные фронты притянут в Украину "всех своих родственников" - синоптик

Пятница, 28 января 2022, 15:14
В выходные атмосферные фронты притянут в Украину всех своих родственников - синоптик

В выходные дни по Украине будут перемещаться атмосферные фронты северо-западного циклона, что приведет к выпадению осадков.

Источник: сообщения в Facebook синоптика Наталки Диденко

Прямая речь Диденко: "В субботу-воскресенье атмосферные фронты северо-западного циклона будут перемещаться по Украине, увлекая за собой всех родственников - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер западных направлений…

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Сухие паузы, то есть, без существенных осадков: днем, днем!, в субботу на Западе, Юге, Севере плюс Винница, в ночь, ночь!, на воскресенье – Центр, Восток.

Более мощные осадки ожидаются 30 января - поэтому если вы собрались куда-то на автомобиле выбираться по делам или в гости, лучше в субботу".

Детали: По словам Диденко, температура воздуха в большинстве областей существенно не изменится, днем ​​будет колебаться около нуля. В ночь на воскресенье подморозит, столбики термометров сопустятся до -2-6 градусов.

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В Киеве ночью 29 января ожидается временами снег, днем ​​в субботу "ничего серьезного", в ночь на 30 января без осадков, а вот днем ​​в воскресенье в столице осадки могут быть интенсивными.

Также оба ближайших дня в Киеве будет сильный порывистый ветер.

Температура воздуха будет колебаться около нуля, лишь ночью 30 января снизится до -4-6 градусов.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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