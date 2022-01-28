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Державний мовник Чорногорії вибачився за новину про "напад України на ЛНР"

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:35

Державна телерадіокомпанія Чорногорії RTCG вибачилась за новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Телерадіокомпанія оприлюднила вибачення у Twitter під постом посольства України, в якому містився заклик видалити публікацію та не допустити поширення в майбутньому інформації, яка не відповідає офіційній позиції Чорногорії.

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"Спірна публікація виправлена. Просимо вибачення за упущення, яке виникло в результаті передачі новин агентства. Ви можете пропонувати і реагувати на будь-які упущення в майбутньому", - йдеться у повідомленні RTCG.

Вранці 28 січня на сайті RTCG з'явилася новина під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?". Інформація базувалась на заяві "офіцера пресслужби ЛНР Олександра Мазейкіна", який заявив, що під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР".

При цьому видання писало про "ЛНР" і "народне ополчення" без будь-яких вказівок на те, що це проросійські незаконні збройні формування, які перебувають на окупованій українській території.

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Більше того, у новині було вказано, що "Київ сконцентрував половину своїх військ на Донбасі", а "напругу в регіоні підігрівають США та інші країни НАТО, які постачають Україні зброю та військових інструкторів".

Посольство України в Чорногорії звернулось до RTCG із вимогою видалити новину.

Відтак, заголовок цієї новини змінили і тепер він звучить так: "Під час артобстрілу загинув солдат". У тексті новини до "ЛНР" додано слово "самопроголошена", а з повідомлення прибрали згадку про те, що США і НАТО постачають Україні зброю.

Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG) — державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна дивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії та Телебачення Чорногорії.

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Теми: ЧорногоріяДонбас
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