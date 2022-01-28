Государственный вещатель Черногории извинился за новость о "нападении Украины на ЛНР"
Государственная телерадиокомпания Черногории RTCG извинилась за новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".
Об этом сообщает "Европейская правда".
Телерадиокомпания обнародовала извинения в Twitter под постом посольства Украины, в котором содержался призыв удалить публикацию и не допустить распространения в будущем информации, не отвечающей официальной позиции Черногории.
"Спорная публикация исправлена. Приносим извинения за упущения, возникшие в результате передачи новости агентства. Вы можете предлагать и реагировать на любые упущения в будущем", - говорится в сообщении RTCG.
Утром 28 января на сайте RTCG появилась новость под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?". Информация базировалась на заявлении "офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина", заявившего, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец Народной милиции ЛНР".
При этом издание писало о "ЛНР" и "народном ополчении" без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на оккупированной украинской территории.
Более того, в новости было указано, что "Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе", а "напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".
Посольство Украины в Черногории обратилось к RTCG с требованием удалить новость.
Следовательно, заголовок этой новости изменили и теперь он звучит так: "Во время артобстрела погиб солдат". В тексте новости к "ЛНР" добавлено слово "самопровозглашенная", а из сообщения убрали упоминание о том, что США и НАТО поставляют Украине оружие.
Радио и телевидение Черногории – государственная телекомпания Черногории. Канал ведет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.
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