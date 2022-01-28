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Государственный вещатель Черногории извинился за новость о "нападении Украины на ЛНР"

Пятница, 28 января 2022, 15:35

Государственная телерадиокомпания Черногории RTCG извинилась за новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Телерадиокомпания обнародовала извинения в Twitter под постом посольства Украины, в котором содержался призыв удалить публикацию и не допустить распространения в будущем информации, не отвечающей официальной позиции Черногории.

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"Спорная публикация исправлена. Приносим извинения за упущения, возникшие в результате передачи новости агентства. Вы можете предлагать и реагировать на любые упущения в будущем", - говорится в сообщении RTCG.

Утром 28 января на сайте RTCG появилась новость под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?". Информация базировалась на заявлении "офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина", заявившего, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец ​​Народной милиции ЛНР".

При этом издание писало о "ЛНР" и "народном ополчении" без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на оккупированной украинской территории.

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Более того, в новости было указано, что "Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе", а "напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".

Посольство Украины в Черногории обратилось к RTCG с требованием удалить новость.

Следовательно, заголовок этой новости изменили и теперь он звучит так: "Во время артобстрела погиб солдат". В тексте новости к "ЛНР" добавлено слово "самопровозглашенная", а из сообщения убрали упоминание о том, что США и НАТО поставляют Украине оружие.

Радио и телевидение Черногории – государственная телекомпания Черногории. Канал ведет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.

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Темы: ЧерногорияДонбасс
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